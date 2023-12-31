البيسري تفقد دائرة أمن عام المطار

تفقد المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، هذا المساء، دائرة أمن عام مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت، وبعد ان جال في مراكز الدخول والمغادرة التابعة للامن العام متفقدا سير العمل فيها، التقى الضباط والعسكريين، وقدم اليهم التهاني بمناسبة الاعياد، مثنيا على عملهم ودورهم في "نقل الصورة المشرقة للبنان من خلال تسهيل معاملات المغتربين اللبنانيين والوافدين الى لبنان وتسريعها استنادا الى الانظمة والتعليمات".

ونوه البيسري ب"مهارة العسكريين في تنفيذ اجراءت التدقيق التقني والالكتروني في مستندات ووثائق السفر للداخلين والخارجين".

واكد ان "هذا المطار سيبقى كما كان بوابة لبنان الى العالم"، ومتمنيا "ان يعود بوابة العالم الى منطقة الشرق الاوسط والعالم العربي".