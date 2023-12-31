إليكم أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف لسنة 2024 عن لبنان والدول العربية

توقعت المتنبئة اللبنانية ليلى عبد اللطيف اليوم للسنة القادمة 2024، سلسلة من التوقعات على قناة الجديد بدءاً من لبنان إلى الدول العربية، إليكم ما جاء فيها

لبنان

سوف تتجه الأضواء الإعلامية إلى مدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري لحدث مهم وما بين البدلة العسكرية والبدلة السياسية أرى اللواء البيسري في الحالتين يؤدي التحية ويشكل المفاجئة ممكن أن يكون رئاسياً أو غير ذلك.

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مشهد المياه الذي غمر الشوارع اللبنانية بسبب الأمطار سيكون مشهداً طبيعياً أمام قسوة وخطورة المشاهد القادمة بسبب الأمطار والعواصف وهنا أحذر وأنبه الجميع بإيجاد الحلول قبل وقوع الكارثة خاصة خلال الأشهر الثلاث من السنة الجديدة.

أزمة انتخاب رئيس الجمهورية والخلافات المسيحية على اسم الرئيس سيجعل البطرك الراعي في حالة انزعاج شديد قد يتخذ من خلاله موقفاً صادماً لجميع قد نراه إما في حالة اعتكاف أو فحالة بعد واستراحة بعيداً عن حالة النكد السياسي كي يضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية اتجاه لبنان والشعب والرئيس.

سنرى السيد حسن نصرالله في لقاء تاريخي مع إحدى القيادات العربية الخليجية والمرموقة ولا أستبعد أن يتم هذا اللقاء في دولة إسلامية بارزة.

في العام 2024 سيكون السيد حسن نصر الله بين خيارين كبيرين ولأنه سيد المقاومة وسيد الكلام سنراه سيداً للحكمة والأحكام وجمهور المقاومة وأنصار حزب الله تملأ الشوارع تأييداً لقرار السيد حسن نصر الله.



سوريا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزور سوريا في عام 2024 ووفود أوروبية وأميركية نراها في سوريا.

السودان

قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي سيكون أمام مخاطر الانهيار العسكري ومواجهة خطر الانهيار الصحي، ويد الغدر تحوم نحوه

خفض وتيرة الاقتتال في السودان حتى إنهاء الصراع واختفاء مشاهد الدمار والتهجير أمام مرحلة السلام، بمساندة أميركية مصرية مع السعودية وقطر.

مصر



فوز السيسي سيجعل بعد أعداء مصر ينشرون الأكاذيب عبر صفحات التواصل الاجتماعي وستكشف هذه التحقيقات المؤامرة.

كما سيصدر السيسي بعد القرارات المهمة التي تخفف من الأعباء الاقتصادية على الشارع المصري، وهناك قرار يخص وزارة الصحة المصرية يجعل منها حالة استنفار من أجل حل مشكلة الأدوية المفقودة.

كما سيتم دعم بعض هذه الأدوية ودعم أسعار المواد الغذائية الضرورية المهمة.

وسيكون هناك قرارات ومواقف مفاجئة من السيسي تتعلق بالحرب على غزة وبالأخص مسألة تجهير الفلسطينيين وهذه القرارات تفاجئ الإسرائيليين أولا والعالم العربي والغربي ويضم مصر في الواجهة.

وسنشهد تفوق مصر في صناعة الأسلحة الحديثة.



الكويت

إلى شعب الكويت لقد جاءكم الفرج وانتظروا بوادره في الأشهر الأولى من سنة الــ 2024 على يد الأمير مشعل بن أحمد الصباح

البداية عبر إصلاح غير مسبوق في كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في دولة الكويت وسيضع الأمير الصباح الكويت ومصالحه

أول قرار سيصدم ويفاجئ جميع الكويتيين وسنرى دعماً من الجميع ويحتاج إلى الحكمة والجرأة ليصل إلى الكويت للقمة

وسيصبح للمرأة في الكويت دور كبير في الحياة السياسية وسيفاجئ الفاسدون في المنصب بهذا القرار، وسنرى المرأة وزيرة وتعتلي مناصب في الدولة.

وأرى قراراً بالعفو والإفراج عن المساجين، وإعطاء البدون حقوقهم في الكويت وحل هذا الملف.

فلسطين

قضية تحرير الأسرى والرهائن الإسرائيليين ستحمل مفاجئأت لن يتوقعها أحد وشروط حركة حماس سوف تفرض نفسها على الأرض خاصة عند حدوث عملية انسحاب مفاجئ لبعد الضباط والجنود الإسرائيليين من معركة غزة.

إسرائيل ستكون أمام أكبر انقلاباً شعبياً وسياسياً في تاريخ الدولة العبرية كما ستكون أمام أكبر فشل عسكري في التاريخ عبر ثلاث حروب حاسمة من بينها حرب غزة.

السعودية

شخصية عربية محبوبة وبارزة ستكون من أبرز واهم المرشحين للحصول على جائرة نوبل للسلام عبر تحقيق انجاز عربي كبير يؤدي إلى بداية مرحلة السلام ومن خلال موقف عربي موحد، ولا أستبعد ولي العهد السعودي صاحب الشرف للحصول على هذه الجائرة وستكون السودان مدخل هذه المبادرة.

وهناك انجاز رياضي على مستوى كبير سيحققه فريق من المملكة العربية السعودية بين فريق الهلال والنصر سنشهد نصراً رياضياً باهر





