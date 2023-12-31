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لبنان

مجهولون أقدموا على تكسير تمثال العذراء في إدّة - جبيل

Lebanon 24
31-12-2023 | 14:00
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أقدم مجهولون على تكسير تمثال العذراء في بلدة اده قضاء جبيل محلة سيدة " دوقا" ورميه أرضاً.
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تمثال العذراء

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