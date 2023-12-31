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لبنان

اللواء إبراهيم: ‏إنّه زمن ⁧‫فلسطين‬ ‏قد حانت الساعة

Lebanon 24
31-12-2023 | 15:00
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كتب اللواء عباس ابراهيم على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي: "هي البوصلة واليها كل الدروب، ‏إنه زمن ⁧‫فلسطين،‬⁩ ‏قد حانت الساعة".
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