لتكن سنة 2024 سنة السلام وكفكفة الدموع

من عائلة "لبنان24" إلى جميع العائلات في الوطن والمهاجر وفي كل أوطاننا العربية، وبالأخص إلى أهلنا الصابرين في الجنوب، وإلى أهلنا الصامدين والمقاومين في غزة وفي الضفة الغربية، تحية من القلب وأطيب التمنيات بأن تكون سنة 2024 سنة خير وسلام ومحبة وتلاقٍ ونهاية لألآم الموجوعين، وبلسمة لجراح من فقدوا أحبة وأعزاء؛ تحية أمل ورجاء بأن ما هو آتٍ سيكون أفضل مما مضى؛ تحية سلام إلى الساعين له، على أن يحّل في أرض السلام، وأن يعمّ الأرض ما يقرّب ما بين القلوب والمسافات، فتكون سنة مليئة بالحب والفرح وكفكفة الدموع.

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كل سنة ولبنان وأنتم بألف خير.

