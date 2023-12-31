المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري تنهي عملها

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مع نهاية السنة الحالية، أنهى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش عمل المحكمة الدولية التي تم إنشاؤها للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، حسبما قال المتحدث باسم الأمين العام، الأحد.وعقدت المحكمة الخاصة بلبنان على مر السنين إجراءات غيابية وأصدرت المحكمة، ومقرها لاهاي بهولندا، أحكاما بالسجن المؤبد على الثلاثة وهم سليم جميل عياش وحسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي.