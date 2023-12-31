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لبنان

عون تفقّد عددًا من الوحدات العسكرية عشية رأس السنة

Lebanon 24
31-12-2023 | 16:55
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تفقّد قائد الجيش العماد جوزف عون عشية رأس السنة عددًا من الوحدات العسكرية المنتشرة عملانيًّا، وزار قيادات لواء المشاة الحادي عشر وفوجَي المدرعات الأول والتدخل الثالث، واطّلع على الإجراءات المتخَذة للحفاظ على الأمن والاستقرار خلال فترة الأعياد.
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