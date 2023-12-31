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لبنان

جريح جراء حادث سير في بدارو

Lebanon 24
31-12-2023 | 18:03
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عمل عناصر من الدفاع المدني على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة ميدانياً لجريحٍ أصيب جراء تعرضه لحادث سير وقع في بدارو- بيروت.
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حادث سير

بدارو

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