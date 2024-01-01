ليلة رأس السنة.. هذا ما فعلته إسرائيل في الجنوب

قصف الجيش الاسرائيلي قرابة العاشرة ليلا محيط بلدتي طيرحرفا والجبين، كما أغار الطيران الحربي المعادي قرابة الواحدة بعد منتصف الليل على اطراف بلدتي الضهيرة والجبين بدون وقوع اصابات، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في صور.

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وحلق الطيران الاستطلاعي طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى الساحل البحري وفوق مدينة صور، كما اطلق العدو الاسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق من الناقورة صعودا حتى بلدات رامية، القوزح، دبل، عين ابل وعيتا الشعب.