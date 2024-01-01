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لبنان

هذا هو عدد ضحايا الطرقات في ليلة رأس السنة

Lebanon 24
01-01-2024 | 02:33
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أعلنت غرفة التحكم المروري عن الإحصاءات المتعلقة بحوادث السير التي وقعت خلال الـ24 ساعة الاخيرة، وقد بيّنت سقوط 3 قتلى و12 جريحا في 11 حادث سير. 
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