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لبنان

كلامٌ مفاجئ عن الجنوب.. ماذا كشف ميشال حايك ومايك فغالي؟

Lebanon 24
01-01-2024 | 02:40
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تحدّث عددٌ من المنجّمين اللبنانيين الذين أطلقوا توقعاتهم للعام 2024، عما يمكن أن يشهده جنوب لبنان وسط الحرب القائمة فيه بين "حزب الله" والعدو الإسرائيلي.
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ميشال حايك قال إنّ النهضة ستشقّ طريقها نحو الجنوب، الذي سيشهد ازدهاراً عمرانياً وعقارياً وسياحياً بامتياز، لافتاً إلى أنَّ "أرض الجنوب، أي أرض الحرب، ستنبض بالحياة"، موضحاً أن "المغتربين والسياح بالآلاف".

من جهته، قال مايك فغالي إنّ "الجنوب هو من أهم المناطق الذي تُذكر في الإعلام العالمي"، في حين قالت ليلى عبد اللطيف عن مسألة إستهداف إسرائيل للصحافيين في الجنوب: "عند الصحافيين حكمة وشهادة الإعلام تجعلهم يقفون عند خطوط الخطر.. نقول إنه ليس هناك سوى الدعاء بالصلاة ليحميهم الله ويحمي لبنان". 

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