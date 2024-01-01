كلامٌ مفاجئ عن الجنوب.. ماذا كشف ميشال حايك ومايك فغالي؟

تحدّث عددٌ من المنجّمين اللبنانيين الذين أطلقوا توقعاتهم للعام 2024، عما يمكن أن يشهده جنوب لبنان وسط الحرب القائمة فيه بين "حزب الله" والعدو الإسرائيلي.

Advertisement



ميشال حايك قال إنّ النهضة ستشقّ طريقها نحو الجنوب، الذي سيشهد ازدهاراً عمرانياً وعقارياً وسياحياً بامتياز، لافتاً إلى أنَّ "أرض الجنوب، أي أرض الحرب، ستنبض بالحياة"، موضحاً أن "المغتربين والسياح بالآلاف".