إطلالة نصرالله: تحديد المسار ومعادلات جديدة

في ظل تسارع الأحداث الميدانية في المنطقة، من الحرب الاسرائيلية على غزة التي يؤكد نتنياهو انها مستمرة الى أشهر وصولاً الى التصعيد الكبير الذي بدأ في اليمن، يطلّ الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطاب متلفز الاربعاء المقبل.

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وتقول مصادر مطلعة إن نصرالله سيحدد الاحتمالات التي قد تصل اليها المنطقة وسيعلن موقف "حزب الله" الحاسم منها خصوصاً مع تزايد امكانية تفلت الامور وتوسع الحرب.

وتشير المصادر إلى أن نصرالله سيضع معادلات جديدة تساهم في منع استهداف اسرائيل للمدنيين في لبنان بسبب توسع الاستهدافات التي باتت تطال مدن وقرى في العمق.