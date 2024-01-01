أمرٌ مفاجئ شهدته صيدا خلال رأس السنة!

خلال ساعات منتصف ليلة رأس السنة، وإثر الإعلان عن إستهداف المقاومة الفلسطينية مدينة تل أبيب، ضجّت مدينة صيدا في لبنان بتكبيراتٍ انطلقت من مختلف المساجد لاسيما تلك الموجودة داخل مخيم عين الحلوة.

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اللافت أنَّ المدينة كانت تشهدُ هدوءاً شديداً، فالحركة كانت خفيفة، ولم تُسمع رشقات ناريّة تزامناً مع بدء العام الجديد.