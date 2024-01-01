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لبنان

هذا ما حصل في الضاحية ليلة رأس السنة!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-01-2024 | 03:45
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عُلِم أنّ "حزب الله" سيّر دوريات أمنيّة مكثفة في مختلف أنحاء الضاحية الجنوبية، ليلة رأس السنة.

كذلك، لوحظ أيضاً وجود انتشار لعناصر الحزب في أكثر من نقطة على الطرقات وتحديداً خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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