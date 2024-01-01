"الدولار سينخفض".. إكتشفوا ماذا قال مايك فغالي عن "سعر الصرف"!

قال مايك فغالي، أمس الأحد خلال ليلة رأس السنة، إنّ سعر صرف الدولار في لبنان لن يتعدّى الـ90 ألف ليرة، مشيراً إلى أنه سينخفض ليصل إلى 15 ألف ليرة لبنانية.

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