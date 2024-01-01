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لبنان

"الدولار سينخفض".. إكتشفوا ماذا قال مايك فغالي عن "سعر الصرف"!

Lebanon 24
01-01-2024 | 03:40
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قال مايك فغالي، أمس الأحد خلال ليلة رأس السنة، إنّ سعر صرف الدولار في لبنان لن يتعدّى الـ90 ألف ليرة، مشيراً إلى أنه سينخفض ليصل إلى 15 ألف ليرة لبنانية.
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بدوره، توقع ميشال حايك خطوة تثبيت لبنان عملته الوطنية مُجدداً مهما كان سعر صرف الدولار.

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