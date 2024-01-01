أين سيظهر نصرالله؟ ليلى عبد اللطيف تتحدّث عن "المكان"!

خلال إطلالتها أمس الأحد بمناسبة رأس السَّنة، أطلقت ليلى عبد اللطيف توقعاتٍ خصّت بها الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، متحدثة عن خطواتٍ قد يشهدها الأخير.

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ولفتت عبد اللطيف إلى أنه "ستتم رؤية نصرالله في لقاءٍ تاريخي مع إحدى القيادات العربية الخليجية والمرموقة"، وأضافت: "لا أستبعد أن يتم هذا اللقاء في دولة إسلامية بارزة".