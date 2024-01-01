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لبنان

أين سيظهر نصرالله؟ ليلى عبد اللطيف تتحدّث عن "المكان"!

Lebanon 24
01-01-2024 | 04:49
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خلال إطلالتها أمس الأحد بمناسبة رأس السَّنة، أطلقت ليلى عبد اللطيف توقعاتٍ خصّت بها الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، متحدثة عن خطواتٍ قد يشهدها الأخير.
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ولفتت عبد اللطيف إلى أنه "ستتم رؤية نصرالله في لقاءٍ تاريخي مع إحدى القيادات العربية الخليجية والمرموقة"، وأضافت: "لا أستبعد أن يتم هذا اللقاء في دولة إسلامية بارزة".

وأكملت: "في العام 2024، سيكون نصرالله بين خيارين كبيرين ولأنه سيد المقاومة وسيد الكلام سنراه سيداً للحكمة والأحكام وجمهور المقاومة وأنصار حزب الله سيغمرون الشوارع تأييداً لقرار السيد نصرالله".
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