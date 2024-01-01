لجنة كفرحزير البيئية: لايقاف الإبادة بسرطان الفحم الحجري والبترولي

تمنّت لجنة كفرحزير البيئية، أن "يكون العام الجديد عام خير وصحة وسلام، وأن يتوقف مسلسل الابادة الجماعية لأهل الكورة والشمال بانبعاثات الفحم الحجري والبترولي المرتفع الكبريت الذي تحرقه شركات الترابة".

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وأشارت اللجنة في بيان إلى أنه يتم حرق فحم تصل نسبة الكبريت فيه إلى 6%، ما يُعتبر اغتيالاً لأهل القرى المجاورة لشركات الترابة بمختلف أنواع السرطان وأمراض القلب والأمراض التنفسية؟

وأضافت: "نلفت النظر الى ان احراق الفحم الحجري والبترولي يكلف دول الاتحاد الاوروبي اكثر من 20 الف قتيل سنوياً كما يكلف الصين اكثر من 670 الف قتيل سنوياً، فهل يجوز ان يبقى الشعب وخاصة اهل الكورة والشمال ضحية في فم تنين شركات الترابة التي تحرق الفحم الحجري والبترولي بين بيوتهم بعد اقتلاع جبالهم واشجار زيتونهم والقضاء على طبيعتهم الخضراء وعلى موارد حياتهم".



وحذرت من "اعطاء اي مهل احتيالية لشركتي الترابة التي تختزن جبالاً من الكلينكر تكفي السوق المحلي لفترات طويلة".



وختمت اللجنة: "بعد كل هذه المعاناة المريرة التي سببتها شركات الترابة القاتلة، ندعو الى استيراد الاسمنت والكلينكر وايقاف ابادة الناس بسرطان الفحم الحجري والبترولي الرهيب. كذلك، ندعو الى طرد ومحاكمة الموظفين الفاسدين الذين سمحوا باستيراد فحم حجري وبترولي تبلغ نسبة الكبريت فيه حتى 6 بالمئة، ونطالبت الاعلان عبر وسائل الاعلام عن اسماء هؤلاء الموظفين المجرمين القتلة".