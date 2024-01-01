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لبنان

بيانٌ من الصليب الأحمر.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
01-01-2024 | 06:08
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أعلن الصليب الأحمر الللبناني، في بيان، أنهُ "ككل عام ومواكبة للاحتفالات بمناسبة حلول العام الجديد وتلبية لنداءات الإغاثة الطارئة والفورية، فقد وضع الصليب الأحمر اللبناني جميع مراكز فرق الإسعاف والطوارئ وغرف عملياته في حالة من الجهوزية التامة على معظم الأراضي اللبنانية مدعمة بالمسعفين الذين بلغ عددهم ما يقارب 1000 مسعف ومسعفة وحوالي 220 سيارة إسعاف".
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ولفت الصليب الأحمر إلى أن "عدد الحالات الطارئة التي تم نقلها أو الاستجابة لها من الساعة 2:00 من بعد ظهر أمس الأحد 31 كانون الأول 2023 حتى الساعة 7:00 من صباح اليوم الإثنين 1 كانون الثاني 2024، بلغ 267 حالة إنسانية موزعة كما يلي: 26 إصابة من حوادث السير ومتوف واحد، 4 جرحى نتيجة اشكالات، 3 حالات سكر وتقيؤ وإعياء، 13 حالة قلب، 8 حالات إحياء قلبي رئوي، 183مهمة طارئة متنوعة، 29 مهمة اسعاف عادية".
 
كذلك، أوضح البيان أنّ عدد حوادث السير المبلّغ عنها لعمليات الصليب الأحمر اللبناني قد بلغ 21 حادثاً، مشيراً إلى أنهُ تمت مواكبة مركزي نقل الدم في بيروت (سبيرز) وطرابلس ليلة رأس السنة، وقاما بتلبية الطلب على وحدات الدم وفق الطلبات الواردة من المستشفيات وعلى الخط الساخن 1760.

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