تفاصيل مثيرة جداً.. هكذا ضرب جنوب لبنان "تهريب الكوكايين" إلى إسرائيل!

Advertisement

"تل أبيب.. استمتع بالشم"، كان هذا عنوان تحقيق استقصائي لصحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة في العام 2017، عن رواج الكوكايين في الشوارع الإسرائيلية.يصف التحقيق ما يحدث في الشوارع بالقول: "في المزيد والمزيد من المطاعم والحانات في تل أبيب، يمكن للمرء أن يجد زبائن يستنشقون الكوكايين، أحيانًا على مرأى من الجميع".ما تزال تل أبيب تتمتع بتلك السمعة حتى اليوم، لكن مع اندلاع الحرب على قطاع غزة وزيادة التوترات مع حزب الله في جبهة الشمال، ارتفع الطلب على الكوكايين في إسرائيل.في الوقت نفسه انخفضت الكمية المعروضة بصورة كبيرة، بحسب القناة 12 الإسرائيلية، ما أدى إلى ارتفاع سعره بنسب تتراوح بين 25 و65%، من 300 ألف شيكل للكيلو إلى أكثر من نصف مليون شيكل (138 ألف دولار).بحسب تقرير لمجلس الاتحاد الأوروبي من عام 2014، فإن إسرائيل تعد دولة ترانزيت رئيسية للكوكايين المصدّر من أميركا اللاتينية إلى العالم العربي.وفي الوقت نفسه، يتم تهريب الحشيش إلى إسرائيل من قبل تجار مخدرات عبر بعض البلدان العربية، حسب ادعاء التقرير.غزة تقضي على التهريب من أميركا اللاتينيةأميركا اللاتينية تمثّل أحد أبرز خطوط تهريب الكوكايين لإسرائيل، بحسب مؤشر الجريمة المنظمة العالمي، وتقول القناة 12 الإسرائيلية، إن أبرز دول المصدر هي كولومبيا والبيرو والبرازيل والمكسيك.القناة تضيف أنه خلال جائحة كورونا والإغلاق الذي رافقها، توقفت خطوط الطيران عن العمل، ولم تكن هناك رحلات جوية لإسرائيل، ما أدى إلى إغلاق طريق التهريب من أميركا الجنوبية، وازدهار الطريق البديل على الحدود مع لبنان، بحسب القناة الـ"12" الإسرائيلية.بعد انتهاء إغلاقات كورونا عاد الطريق اللاتيني للعمل، لكن جاءت عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول وما تلاها من حرب في غزة، ما أدى إلى شل حركة الطيران القادم من أميركا اللاتينية مرة أخرى، وذلك وفق ما نقلته القناة عن أحد المهربين.وتسبب هذا الأمر في رفع سعر كيلو الكوكايين اللاتيني من 370 ألف شيكل ليصل اليوم لـ470 ألف شيكل (130 ألف دولار).توقف خط تهريب أميركا اللاتينية عن العمل خلال جائحة كورونا أدى إلى ازدهار التهريب من الحدود الشمالية مع لبنان بصفة كبيرة. القناة الـ"12" تقول إنه يتم تهريب نحو طن من الكوكايين وطنين من الحشيش سنوياً، في حين تقوم الشرطة بالإمساك بنحو 10-15% فقط من تلك الكمية.لكن منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، وما ترافق معها من تصعيد في الشمال مع حزب الله، توقفت عمليات التهريب بصورة شبه كاملة.القناة 12 تنقل عن مهرب يُدعى "م." قوله: "من الجانب الإسرائيلي يطلقون النار على حزب الله، حزب الله يطلق النار على المستوطنات الشمالية، إنه أسوأ من إطلاق النار على البط في مزرعة".يضيف: "حياتي وحياة المهربين تستحقان أكثر من تهريب الكوكايين أو الحشيش. لا يمكنك التجول حول السياج الحدودي. لا يوجد مكان للاختباء أو الهروب من الصواريخ والكاتيوشا. الآن لا يوجد تهريب، لا شيء".ويكمل: "عند الجانبين، يبقى المهربون في منازلهم، لا يفعلون ذلك. لا يخرجون حتى يهدأ كل شيء. حتى لو كان هناك هدوء، لا يقومون بالتهريب".الحرب الإسرائيلية على غزة لم تؤثر فقط على إمدادات الكوكايين، بل كان الحشيش أيضاً أحد أبرز السلع الممنوعة التي شح وصولها لإسرائيل بالتزامن مع ارتفاع الطلب عليه، ما أدى لوصول سعره لنحو 180 ألف شيكل (50 ألف دولار) للكيلو بعد أن كان 120 ألف شيكل.لكن القناة الـ"12" تقول إن خطوط تهريب الحشيش والماريغوانا توقفت عن العمل بصورة شبه تامة منذ اندلاع الحرب.أحد الأسباب الإضافية لزيادة سعر الكوكايين في إسرائيل هو أن كبار التجار يفضّلون بيع كميات صغيرة بدلاً من كميات كبيرة من أجل توليد ربح أكبر، بحسب ما نقلته القناة 12 عن تاجر مخدرات من وسط إسرائيل.لكن القناة الإسرائيلية تنقل عن ضابط في وحدة استخبارات الشرطة الإسرائيلية، أن هناك زيادات وطلبات كبيرة على الكوكايين والحشيش بسبب الحرب وإغلاق الحدود، لكن في تقديره قد تنخفض الأسعار مرة أخرى خلال 6 أشهر تقريباً.يضيف الضابط: "في تقديري وإذا ساد الهدوء في الشمال فإن التهريب سيعود بكثافة أكبر بكثير لتلبية الطلب ومن ثم قد تنخفض الأسعار".