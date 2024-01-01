جبهة الجنوب تشتعل في أول أيام السنة.. غارات مكثّفة على هذه البلدات وسقوط شهداء!

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وعُلم أن العدوان على البلدة أدى الى استشهاد: موسى شيت، جهاد شيت وحسين يحيى. في أول أيام السنة الجديدة، اشتعلت جبهة الجنوب اليوم الأثنين، حيث نفذت طائرات إسرائيلية، سلسلة غارات استهدفت بلدات في جنوب لبنان، فيما أفادت مندوبة "لبنان 24" بسقوط 3 شهداء في كفركلا الحدودية، جراء الغارات العنيفة التي استهدفت البلدة اليوم.وعُلم أن العدوان على البلدة أدى الى استشهاد: موسى شيت، جهاد شيت وحسين يحيى.



كما قصف العدو بالمدفعية اطراف بلدة الضهيره، وطيرحرفا والجبين عند نقطة الـ٤٤، بينما استهدفت مسيرة أطراف بلدة علما الشعب.

إلى ذلك، استهدف العدو الاسرائيلي حرم مستشفى ميس الجبل الحكومي بالقصف المدفعي، بحسب مندوبة "لبنان24"، وأفيد أيضا بسقوط قذيفة في موقف السيارات التابع للمستشفى قرب السور، ما أدى الى تطاير الشظايا التي وصلت الى داخل قسم الطوارئ ولا اصابات.

واستهدفت مدفعية العدو الأطراف الجنوبية لبلدة حولا، وسجل سقوط عدة قذائف على منطقة ظهر المغارة ووادي الدلافة، في حين أغار العدو الاسرائيلي على منزل المرحوم الدكتور باسم قطيش في بئر المصلبيات في حولا.

كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية بين مارون الراس وبنت جبيل، فيما توجهت سيارات الاسعاف الى مكان الغارة، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان24".

وظهر اليوم، أغارت مسيّرة إسرائيلية بصاروخين بين المنازل في بلدة كفركلا الحدودية، في حين أعلن جيش العدو الإسرائيلي أنه قصف مواقع لحزب الله في الأراضي اللبنانية، وأحبط عمليات إطلاق مسيرات.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، سلسلة من الغارات الجوية استهدفت منطقة "اللبونة" عند أطراف بلدة الناقورة في جنوب لبنان.

كذلك دوّت صفارات الإنذار في حانيتا ورأس الناقورة ومناطق عدة في الجليل الغربي، وقد أفادت مندوبة "لبنان24" بأن المقاومة استهدفت موقع حانيتا بالجليل الغربي بالصواريخ الموجهة.

حزب الله

وأعلن حزب الله بدوره في بيان له، إنه استهدف ظهر يوم الاثنين موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة. كما أعلن في بيان ثان عصر اليوم الأثنين أنه استهدف تموضعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة يعرا بالأسلحة المناسبة وأصابه إصابة مباشرة.‏