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لبنان

هذا ما قام به العدو في الضهيرة قبالة موقع الجيش!

Lebanon 24
01-01-2024 | 07:39
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن العدو الإسرائيلي رفع منطاداً تجسسياً فوق تلة الغضاين في خراج الضهيرة قبالة موقع للجيش.
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