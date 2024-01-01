العدو يستهدف حرم مستشفى في جنوب لبنان!

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن العدو الاسرائيلي استهدف حرم مستشفى ميس الجبل الحكومي بالقصف المدفعي.







وأفيد أيضا بسقوط قذيفة في موقف السيارات التابع للمستشفى قرب السور، ما أدى الى تطاير الشظايا الى وصلت الى داخل قسم الطوارئ ولا اصابات.

Advertisement