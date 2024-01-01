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لبنان

في القبة.. إليكم ما حصل خلال محاولة توقيف أحد المطلوبين!

Lebanon 24
01-01-2024 | 10:06
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن دورية من مخابرات الجيش أوقفت المدعو "ع.ض" في منطقة القبة - طرابلس، وقد سجل اطلاق نار في الهواء من قبل الدورية المذكورة لدى محاولة المطلوب الفرار. 


وتم توقيف "ع. ض" واقتياده الى التحقيق تحت اشراف القضاء المختص.
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ويذكر ان الموقوف مطلوب بمذكرات اطلاق نار في وقت سابقة.
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