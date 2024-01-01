في القبة.. إليكم ما حصل خلال محاولة توقيف أحد المطلوبين!

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن دورية من مخابرات الجيش أوقفت المدعو "ع.ض" في منطقة القبة - طرابلس، وقد سجل اطلاق نار في الهواء من قبل الدورية المذكورة لدى محاولة المطلوب الفرار.وتم توقيف "ع. ض" واقتياده الى التحقيق تحت اشراف القضاء المختص.ويذكر ان الموقوف مطلوب بمذكرات اطلاق نار في وقت سابقة.