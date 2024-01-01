دخانٌ أسود كثيف في طرابلس.. هذا ما تبيّن!

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الدخان الأسود الكثيف الذي يغطي سماء مدينة طرابلس ناتج عن احراق نفايات واطارات داخل سقي طرابلس، خلف جامعة العزم.







وتوجهت فرق الاطفاء في الدفاع المدني الى المكان وعملت على اخماد النيران قبل تمددها الى الاعشاب المجاورة.

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