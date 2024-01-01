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لبنان

آخر المستجدات في الجنوب.. العدو يستهدف منزلاً في هذه البلدة

Lebanon 24
01-01-2024 | 10:45
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أفادت منودبة "لبنان 24" بأن العدو الاسرائيلي أغار على منزل المرحوم الدكتور باسم قطيش في بئر المصلبيات في حولا.
 
كذلك، استهدفت المدفعية الاسرائيلية الأطراف الجنوبية لبلدة حولا وسجل سقوط قذائف عدة على منطقة ظهر المغارة ووادي الدلافة.
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حولا

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