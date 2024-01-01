آخر المستجدات في الجنوب.. العدو يستهدف منزلاً في هذه البلدة

أفادت منودبة "لبنان 24" بأن العدو الاسرائيلي أغار على منزل المرحوم الدكتور باسم قطيش في بئر المصلبيات في حولا.

كذلك، استهدفت المدفعية الاسرائيلية الأطراف الجنوبية لبلدة حولا وسجل سقوط قذائف عدة على منطقة ظهر المغارة ووادي الدلافة.