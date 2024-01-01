بالأسماء: ثلاثة شهداء في كفركلا

أفادت مندوبة "لبنان 24" بسقوط 3 شهداء في كفركلا جراء الغارات العنيفة، اليوم.





وعُلم أن العدوان على البلدة أدى الى استشهاد: موسى شيت، جهاد شيت وحسين يحيى.

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