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لبنان

بالأسماء: ثلاثة شهداء في كفركلا

Lebanon 24
01-01-2024 | 11:13
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بسقوط 3 شهداء في كفركلا جراء الغارات العنيفة، اليوم.


وعُلم أن العدوان على البلدة أدى الى استشهاد: موسى شيت، جهاد شيت وحسين يحيى.
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