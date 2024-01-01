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أعلن "حزب الله" في بيان، مساء اليوم عن استهداف ‌‌تموضع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة يعرا بالأسلحة المناسبة، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة.وكان قد استهدف عند الساعة 03:00 من بعد ظهر اليوم، موقع ‏حدب البستان بالأسلحة المناسبة، مشيراً الى أن "الإصابة مباشرة".‏