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لبنان

عمليات جديدة لـ"الحزب"... هذا ما استهدفه بعد ظهر اليوم

Lebanon 24
01-01-2024 | 11:31
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أعلن "حزب الله" في بيان، مساء اليوم عن استهداف ‌‌تموضع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة يعرا بالأسلحة المناسبة، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة.


وكان قد استهدف عند الساعة 03:00 من بعد ظهر اليوم، موقع ‏حدب البستان بالأسلحة المناسبة، مشيراً الى أن "الإصابة مباشرة".‏
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