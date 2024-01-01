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لبنان

قائد الجيش في الجنوب.. شاهدوا الصور

Lebanon 24
01-01-2024 | 12:09
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تفقّد قائد الجيش العماد جوزاف عون قيادة فوج التدخل الخامس في كفردونين - جنوب لبنان، حيث اطّلع على المهمات المنفَّذة في سياق التطورات عند الحدود الجنوبية.
 
والتقى عون الضباط والعسكريين وقدم لهم التعزية بالرقيب عبد الكريم المقداد الذي استشهد جرّاء تعرّض مركز عسكري تابع للجيش في العديسة - الجنوب للقصف من قبل العدو الإسرائيلي بتاريخ 5 /12 /2023، إلى جانب إصابة عدد من العسكريين.

واعتبر عون أن "صمود عناصر الفوج وسائر الوحدات المنتشرة في الجنوب أمام التحديات الراهنة مهم لأبناء المنطقة"، مشيدًا بتضحياتهم، ولافتاً إلى أن "تفانيهم مع رفاقهم في أداء مهماتهم طمأن اللبنانيين خلال الأعياد".

بعدها، انتقل إلى قيادة وحدة احتياط قائد اليونيفيل في دير كيفا، حيث التقى وزير الجيوش الفرنسية Sébastien Lecornu الذي كان في زيارة للوحدة.
 
ونوّه العماد عون بجهود عناصر الوحدة وسائر عناصر اليونيفيل، واحترافهم وتضحياتهم في أداء الواجب، مشددًا على أهمية التعاون بين الجيش واليونيفيل ضمن إطار القرار 1701، خصوصاً خلال الظروف الاستثنائية الحالية.
 
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