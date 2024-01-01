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لبنان

صواريخ من لبنان استهدفتهم.. هذا ما حلّ بـ5 جنود إسرائيليين!

Lebanon 24
01-01-2024 | 12:34
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أعلن الجيش الإسرائيليّ، مساء اليوم الإثنين، إصابة 5 جنود إسرائيليين إثر قصفٍ صاروخي من لبنان استهدف مستعمرة آدميت المحاذية للحدود. 
 
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قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، إنّ مقاتلات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض جسمٍ جويّ مشبوه اجتاز الأراضي اللبنانية باتجاه العمق الإسرائيلي.
 
وأوضحت الصحيفة أنهُ تم تفعيل تحذير من إطلاق قذائف صاروخية في مستوطنة كريات شمونة عقب عملية الإعتراض. 
 
بدوره، أعلن "حزب الله"، استشهاد 3 عناصر في صفوفه إبان القصف الإسرائيلي الذي تعرضت له بلدة كفركلا اليوم.
 
وذكر الحزب أنّ الشهيد الأول هو المُجاهد حسين أحمد يحيى (جواد)، في حين أن الشهيد الثاني هو المجاهد موسى حسن شيت (هادي). أما الشهيد الثالث الذي نعاه الحزب فهو المجاهد جهاد موسى شيت (أبو حسين).

وأشار الحزب في بيانه إلى أنّ الشهداء الـ3 ينتمون جميعاً إلى بلدة كفركلا الحدودية.
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