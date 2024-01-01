صواريخ من لبنان استهدفتهم.. هذا ما حلّ بـ5 جنود إسرائيليين!

أعلن الجيش الإسرائيليّ، مساء اليوم الإثنين، إصابة 5 جنود إسرائيليين إثر قصفٍ صاروخي من لبنان استهدف مستعمرة آدميت المحاذية للحدود.

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قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، إنّ مقاتلات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض جسمٍ جويّ مشبوه اجتاز الأراضي اللبنانية باتجاه العمق الإسرائيلي.

وأوضحت الصحيفة أنهُ تم تفعيل تحذير من إطلاق قذائف صاروخية في مستوطنة كريات شمونة عقب عملية الإعتراض.