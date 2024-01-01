أنباءٌ عن مفقودين في الجنوب والقصف مُستمرّ.. إليكم آخر خبرٍ من الحدود!

تحدّثت مصادر ميدانية في الجنوب عن وجود مفقودين جراء الغارة الإسرائيلية على المنزل الذي قصفته إسرائيل، اليوم الإثنين، في بلدة حولا - جنوب لبنان.

وبحسب معلومات "لبنان24"، فإنّ عمليات البحث ما زالت مستمرة، وقد تم استقدام جرافات لرفع الأنقاض لتسهيل عمل فرق الإسعاف والإغاثة.

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وحالياً، فإن القصف الإسرائيلي ما زال مُستمراً على عدد من البلدات الجنوبية، مثل الضهيرة، البطيشة، اللبونة، عين الزرقة، وادي بو هريسة.

وتزامناً مع التطورات الميدانية، سُجل تحليق مكثف لطيران الإستطلاع الإسرائيلي في الأجواء، لاسيما فوق الناقورة وعلما الشعب.