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لبنان

في الجو.. ماذا حصل مساء اليوم عند الحدود الجنوبية؟

Lebanon 24
01-01-2024 | 13:20
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قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، إنّ مقاتلات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض جسمٍ جويّ مشبوه اجتاز الأراضي اللبنانية باتجاه العمق الإسرائيلي.
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وأوضحت الصحيفة أنهُ تم تفعيل تحذير من إطلاق قذائف صاروخية في مستوطنة كريات شمونة عقب عملية الإعتراض. 
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