16
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
17
o
بشري
16
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ماذا جرى في مطار بيروت؟ معلومة تكشف!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
01-01-2024
|
14:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
علمِ "لبنان24" أنَّ حركة الطائرات في مطار رفيق الحريري الدوليّ كانت كثيفة خلال الأيام القليلة الماضية لدرجة أنه خلال ساعات قليلة، وصلت عشرات الطائرات إلى لبنان وعلى متنها مغتربون وسُياح.
Advertisement
وفي ما خصّ وضع الكهرباء في المطار عقب تدني مستوى التغذية من معامل الطاقة إلى ما دون الـ150 ميغاواط، قال مدير عام المطار فادي الحسن لـ
"لبنان24"
إنّ "الوضع مستقرّ حالياً ولا إنقطاع للكهرباء أبداً عن المرفق الحيوي".
كذلك، لفت الحسن إلى أن حركة الطائرات طبيعية ولا عوائق تذكر أبداً.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"الدولار سينخفض".. إكتشفوا ماذا قال مايك فغالي عن "سعر الصرف"!
Lebanon 24
"الدولار سينخفض".. إكتشفوا ماذا قال مايك فغالي عن "سعر الصرف"!
03:40 | 2024-01-01
01/01/2024 03:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضّروا.. هكذا سيكون طقس لبنان خلال اليومين المقبلين
Lebanon 24
تحضّروا.. هكذا سيكون طقس لبنان خلال اليومين المقبلين
06:53 | 2024-01-01
01/01/2024 06:53:53
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات لافتة عن مصرف لبنان والودائع.. إليكم ما قيل!
Lebanon 24
توقعات لافتة عن مصرف لبنان والودائع.. إليكم ما قيل!
03:30 | 2024-01-01
01/01/2024 03:30:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سرّ يُكشف عن نصرالله.. تقريرٌ أميركيّ يعلن ما فعله!
Lebanon 24
سرّ يُكشف عن نصرالله.. تقريرٌ أميركيّ يعلن ما فعله!
07:00 | 2024-01-01
01/01/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما حصل في الضاحية ليلة رأس السنة!
Lebanon 24
هذا ما حصل في الضاحية ليلة رأس السنة!
03:45 | 2024-01-01
01/01/2024 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
17:00 | 2024-01-01
خريس: المقاومة ستكون بالمرصاد لأية محاولة إسرائيلية للدخول الى لبنان
16:59 | 2024-01-01
مقدمات النشرات المسائيّة
16:49 | 2024-01-01
من بلدة بقاعية... "حزب الله" ينعى شهيداً جديداً له
16:03 | 2024-01-01
موقفٌ حاسم من بري: متمسكون بـ"اليونيفيل"!
15:59 | 2024-01-01
إنفجار عنيف يهزّ الجنوب الآن.. إكتشفوا ماذا يجري هناك!
15:51 | 2024-01-01
بالأسماء.. هؤلاء النواب سيطعنون بقانون التمديد لقائد الجيش
فيديو
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
01:30 | 2023-12-30
02/01/2024 01:50:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
00:08 | 2023-12-30
02/01/2024 01:50:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط مرعب لطائرة ركاب في مطار لندن (فيديو)
Lebanon 24
هبوط مرعب لطائرة ركاب في مطار لندن (فيديو)
23:57 | 2023-12-28
02/01/2024 01:50:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24