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لبنان

ماذا جرى في مطار بيروت؟ معلومة تكشف!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-01-2024 | 14:30
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علمِ "لبنان24" أنَّ حركة الطائرات في مطار رفيق الحريري الدوليّ كانت كثيفة خلال الأيام القليلة الماضية لدرجة أنه خلال ساعات قليلة، وصلت عشرات الطائرات إلى لبنان وعلى متنها مغتربون وسُياح.
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وفي ما خصّ وضع الكهرباء في المطار عقب تدني مستوى التغذية من معامل الطاقة إلى ما دون الـ150 ميغاواط، قال مدير عام المطار فادي الحسن لـ"لبنان24" إنّ "الوضع مستقرّ حالياً ولا إنقطاع للكهرباء أبداً عن المرفق الحيوي".
كذلك، لفت الحسن إلى أن حركة الطائرات طبيعية ولا عوائق تذكر أبداً.

 
 

المصدر: خاص "لبنان 24"

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