ماذا جرى في مطار بيروت؟ معلومة تكشف!

علمِ "لبنان24" أنَّ حركة الطائرات في مطار رفيق الحريري الدوليّ كانت كثيفة خلال الأيام القليلة الماضية لدرجة أنه خلال ساعات قليلة، وصلت عشرات الطائرات إلى لبنان وعلى متنها مغتربون وسُياح.

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