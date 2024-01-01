نصرالله يتلقى "تحية".. هذه الشخصية وجّهتها إليه

وجّه صادق موسوي، نجل المستشار العسكري الإيراني الراحل رضي موسوي، تحية إلى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله.

وفي بيان له، قال موسوي: "السلام والتحية للسيد القائد الامام الخامنئي ولسماحة السيد حسن نصرالله. على اسرائيل أن تعلم بأنها ستفشل في هذه الحرب وأي حرب من الظالمين على المظلومين نتيجتها انتصار المظلوم على الظالم كما جاء في القرآن الكريم، والظالم سيكون الخاسر".

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وأردف: "إسرائيل تدرك أن نهايتها ستكون الهزيمة والذل، وهي لا تستطيع بالآليات والدبابات وإمكاناتهم العسكرية أن يحققوا النصر أمام المقاومة".



وختم: "الشعب المقاوم والشعب الفلسطيني وجبهة المقاومة تقاتل اسرائيل بروحها وبإيمانها بالله سبحانه وتعالى، ولذلك فإنّ النصر هو حليفها".