وزير فرنسي بارز في لبنان.. ومهمة "يمكن أن تصبح خطيرة"!

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أعلن وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو خلال زيارته قاعدة دير كيفا التي تقع على بعد حوالي عشرة كيلومترات من الحدود بين إسرائيل ولبنان، أن "مهمة اليونيفيل في لبنان يمكن أن تصبح خطيرة جداً".وصرّح لوكورنو أمام 700 جندي قبل أن يشاركهم عشاء بمناسبة رأس السنة أن "دربنا سيكون مزروعاً بالشوك في الأسابيع والأيام المقبلة".وكان الوزير الفرنسي قد أجرى محادثات مع رئيس أركان الجيوش والجنود الفرنسيين المنتشرين ضمن قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل".