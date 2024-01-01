Advertisement

لبنان

شهيدٌ في بلدة جنوبية.. إسرائيل قتلته بقصفٍ غادر!

Lebanon 24
01-01-2024 | 15:25
A-
A+
Doc-P-1147478-638397453232734191.jpeg
Doc-P-1147478-638397453232734191.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن انتشال جثة شهيد في حولا، وذلك بعدما أغار العدو الإسرائيليّ على منزل في البلدة.
Advertisement
وكان الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية الأطراف الجنوبية لبلدة حولا، كما استهدف من الجو منزلاً في بئر المصلبيات في البلدة.
 
 
 
 

مواضيع ذات صلة
مع بداية الـ2024.. هذه المناطق اللبنانيّة تعرّضت لقصف إسرائيليّ
lebanon 24
02/01/2024 01:50:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيليّ على المنطقة بين مارون الراس وبنت جبيل ومسيّرة قصفت منزلاً عند أطراف بنت جبيل
lebanon 24
02/01/2024 01:50:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قصفنا مجموعة مسؤولة عن إطلاق صواريخ مضادة للدبابات في بلدة عيترون في لبنان
lebanon 24
02/01/2024 01:50:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف إسرائيليّ على أطراف علما الشعب والضهيرة ونقطة الـ44
lebanon 24
02/01/2024 01:50:43 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

قصف

إسرائيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:00 | 2024-01-01
16:59 | 2024-01-01
16:49 | 2024-01-01
16:03 | 2024-01-01
15:59 | 2024-01-01
15:51 | 2024-01-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24