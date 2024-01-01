شهيدٌ في بلدة جنوبية.. إسرائيل قتلته بقصفٍ غادر!

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن انتشال جثة شهيد في حولا، وذلك بعدما أغار العدو الإسرائيليّ على منزل في البلدة.

Advertisement

وكان الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية الأطراف الجنوبية لبلدة حولا، كما استهدف من الجو منزلاً في بئر المصلبيات في البلدة.