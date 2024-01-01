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لبنان

ليس في لبنان.. "حزب الله" يستنفر في هذا البلد!

Lebanon 24
01-01-2024 | 15:36
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تشهد المناطق التي طالتها الضربات الإسرائيلية في سوريا مؤخراً استنفاراً أمنياً وعسكرياً وإعادة انتشار للفصائل المقاتلة التابعة لإيران ومقاتلي حزب الله، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن "المرصد السوري لحقوق الإنسان".
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ووثق المرصد، بحسب الصحيفة، أعلى حصيلة لاستهداف إسرائيل الأراضي السورية، بلغت 76 مرة خلال عام 2023، مشيراً إلى أنّ "الفصائل الموالية لإيران اعتقلت 5 أشخاص في منطقة البوكمال بريف دير الزور الشرقي بتهمة العمالة لإسرائيل، كما اعتقلت شخصين في منطقة مطار النيرب العسكري، في حين شهدت منطقة جنوب دمشق استنفاراً أمنياً وإعادة انتشار لعناصر حزب الله والمجموعات الموالية لإيران.

وكان "لبنان24" نشر تقريراً، اليوم، قال فيه إن "منذ ما قبل اغتيال إسرائيل للقيادي في الحرس الثوري الإيراني رضي الموسوي، بدأت القوات الحليفة لطهران استنفاراً عسكرياً في سوريا تحسباً لإمكان توسع الحرب العسكرية في غزة لتصبح معركة إقليمية.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة قولها إنّ "مخاوف هذه القوات كانت تتركز حول إمكانية قيام إسرائيل أو الولايات المتحدة الأميركية بضربات مفاجئة ضد مواقعها في سوريا وهذا ما يجب أخذه بعين الاعتبار بحسب هذه القوات".

وترى المصادر، بحسب التقرير، أنّ "اغتيال الموسوي واحتمال الرّد من قبل إيران زاد حجم الاستنفار إلى درجة كبيرة، حتى بات هناك استعداد لأي ردة فعل إسرائيلية ممكنة في سوريا وربما في غيرها من الدول المحيطة".


المصدر: الشرق الأوسط+ لبنان 24
المصدر: "رصد" لبنان 24

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