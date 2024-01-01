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لبنان

بالأسماء.. هؤلاء النواب سيطعنون بقانون التمديد لقائد الجيش

Lebanon 24
01-01-2024 | 15:51
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أفادت معلومات قناة "الجديد" بأن "التيار الوطني الحر" عمل على كتابة الطعن برفع سن التقاعد لرتبة عماد ولواء وبات شبه منجز، مستنداً الى انه لا يتمتع بالشمولية وعلى عدم توقيع 24 وزيراً.

وكشفت القناة أن النواب الذين سيقدمون الطعن هم جبران باسيل، جيمي جبور، جورج عطالله، سامر الثوم، شربل مارون، ندى البستاني، نقولا الصحناوي، سيزار ابي خليل، غسان عطالله وسليم عون.
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كما أشارت إلى أن نقاشاً جدياً يجري داخل صفوف نواب "التيار" وقياداته بشأن صوابية تقديم الطعن وسط تجنب عدد من النواب التوقيع عليه ومدى صوابية المعركة ضد قائد الجيش العماد جوزاف عون.

وذكرت "الجديد" أن اجتماعاً موسعاً لتكتل لبنان القوي عُقد في اللقلوق خلال فترة الاعياد جرى فيه النقاش حول مختلف العناوين السياسية للعام الماضي من دون ان يسجل فيه اي خلاف حول اي عنوان.
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