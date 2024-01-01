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لبنان
من بلدة بقاعية... "حزب الله" ينعى شهيداً جديداً له
Lebanon 24
01-01-2024
|
16:49
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صدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان التالي:
"بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عبد الجليل علي حمزة "أسد الله" من بلدة الخضر في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
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