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لبنان

من بلدة بقاعية... "حزب الله" ينعى شهيداً جديداً له

Lebanon 24
01-01-2024 | 16:49
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صدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان التالي:

"بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عبد الجليل علي حمزة "أسد الله" من بلدة الخضر في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
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