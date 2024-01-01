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لبنان

خريس: المقاومة ستكون بالمرصاد لأية محاولة إسرائيلية للدخول الى لبنان

Lebanon 24
01-01-2024 | 17:00
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أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس أن "لبنان لم يكن في يوم من الأيام معتدياً، لا بل دائما هو من يعتدى عليه من قبل إسرائيل منذ قيام هذا الكيان وحتى يومنا هذا".
وأشار الى ان "المقاومة التي هي خيرة الشباب اللبناني، تدافع عن لبنان وشعبه"، مضيفاً: "سنستمر في الدفاع عن أرضنا وعن أنفسنا مهما كانت التحديات والظروف بوجه أي اعتداء إسرائيلي".
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وأكد في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية أن "إسرائيل هي التي تخرق القرار الدولي رقم 1701، عبر اعتداءاتها اليومية على لبنان، من خلال القصف المدفعي والغارات بالطيران الحربي والخروقات المستمرة". وشدّد على أن "لبنان ملتزم بهذا القرار الدولي، ولكن اسرائيل هي التي تمنع من تنفيذه، وغير ملتزمة به من خلال ممارساتها العدوانية المتواصلة على لبنان برا وبحرا وجوا".
ورداً على سؤال عن التهديدات الإسرائيلية المتكررة للبنان، أكد خريس ان "المقاومة ستكون بالمرصاد لأي محاولة إسرائيلية للدخول الى لبنان كما يدعي رئيس محكومة العدو بنيامين نتنياهو".
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