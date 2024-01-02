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لبنان

المشهد جنوباً: قصف اسرائيلي على عدد من البلدات... وردّ من "الحزب"!

Lebanon 24
02-01-2024 | 04:40
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تعرضت احراج اللبونة ووادي حامول في خراج الناقورة، وعلما الشعب والمنطقة الواقعة بين الضهيرة والجبين لقصف مدفعي متقطع، مع تحليق لطيران MK في الاجواء، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
وسقطت قذيفتان مدفعيتان اسرائيليتان بالقرب من منازل علما الشعب، وعشرة قذائف على عين الزرقاء بين الضهيرة وطير حرفا.
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ونفذ الجيش الاسرائيلي غارتين على المنطقة الواقعة بين مارون الراس وبنت جبيل.
 
 
 
وسمعت أصداء القصف على أطراف الناقورة وعلما الشعب، كما قصفت القوات الاسرائيلية منطقة تلال سدانة بين شبعا وكفرشوبا.
 
 
الى ذلك، أعلن حزب الله في بيان ان ‌‌‌‏عناصره استهدفوا عند الساعة 9:00 من صباح اليوم الثلاثاء 2-1-2024 تجمعاً لجنود ‏العدو الإسرائيلي في ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة، وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح.‏
 
 
وكان الجيش الإسرائيلي، صعد من اعتداءاته مساء أمس الاثنين، فأغار الطيران الحربي على جبلي اللبونة والعلام اطراف بلدة الناقورة، وهز صداها منازل في مدينة صور، ما أدى الى اشتعال النار في ما تبقى من اشجار في المنطقة المذكورة.
 
 
كما استهدفت مدفعية اسرائيلية قبيل منتصف الليل الفائت اطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة وعيتا الشعب وشحين، وتبع القصف غارة على اطراف بلدتي علما الشعب ومروحين وبلدة طيرحرفا.
 
وعملت فرق الانقاذ في الدفاع المدني ليلا على ازالة الركام ومخلفات الغارات على الطرق المؤدية الى القرى المذكورة.
 
كما اطلقت قوات اليونيفل في مقرها العام في الناقورة صفارات الانذار اكثر من مرة.
 
واستمر العدو بتعدياته حتى ساعات الصباح الاولى حيث حلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور، مع استمرار إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى والبلدات الجنوبية. 
 
وازداد النزوح من القرى الجنوبية الحدودية ما ألقى بثقله على ادارة الكوارث الطبيعة في اتحاد بلديات قضاء صور بسبب قلة الامكانيات.
 
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