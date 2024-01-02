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لبنان

بلينكن في المنطقة هذا الشهر للبحث في تسوية لحرب غزة وميقاتي يستقبل بوريل السبت

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-01-2024 | 01:00
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دخل لبنان العام 2024 من دون تفاؤل كبير بامكان ايجاد  الحلول للمشكلات السياسية والأمنية والاقتصادية، فيما تواصلت أمس الاعتداءات الإسرائيلية المكثفة على الجنوب، راسمة حزاماً نارياً حول بلدة كفركلا الحدودية هو الأول من نوعه منذ اندلاع المواجهات.
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وتشير المعلومات من مصادر مطلعة على الأجواء الأميركية إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيقوم بزيارة إلى المنطقة هذا الشهر من أجل البحث في وقف إطلاق النار وإيجاد تسوية تعقب انتهاء الحرب على غزة كما أنه سيزور تل أبيب لحض إسرائيل على وقف إطلاق النار وتجنب قصف المدنيين والأطفال في غزة.
وفي هذا السياق  فإن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين سيزور بيروت أيضا في موعد يرتقب ان يكون بعد تسلم السفيرة الاميركية الجديدة ليزا جونسون مهامها في العاشر من  الشهر  الجاري، بالتوازي مع المساعي التي  ستقودها "اللجنة الخماسية" من أجل حل الأزمة اللبنانية وسط تأكيد المصادر أن اجتماع "الخماسية" سيعقد هذه المرة في الرياض إذا لم يعقد في باريس، وسوف يتم  خلاله تأكيد نقاط أساسية سوف تكون ركيزتها ما آلت إليه جولة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان إلى لبنان وإبلاغ القوى السياسية أن الوقت حان للذهاب إلى الخيار الثالث لرئاسة الجمهورية .
في هذا الوقت أكدت المصادر أن هناك توجها لدى دول "الخماسية" من أجل الذهاب إلى حل شامل للبنان أو تسوية كبرى للملفات السياسية والاقتصادية والوضع في الجنوب، خاصة وان المفاوضات التي يقودها هوكشتاين  تنصب على تطبيق 1701 والترسيم البري، وانسحاب إسرائيل من النقاط المتنازع عليها.
أما حكوميا فمن المقرر أن يستأنف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نشاطه في السرايا، وسيجري استكمال البحث في الملفات الموروثة من العام الفائت. كما ستكون له سلسلة لقاءات ديبلوماسية من ابرزها اجتماع السبت مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل الذي سيصل الى بيروت مساء الجمعة.

المصدر: لبنان 24

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