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لبنان

كيف تكشف اسرائيل عناصر "حزب الله"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-01-2024 | 01:15
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تساؤلات كثيرة باتت تطرح حول كيفية قيام اسرائيل بكشف عناصر "حزب الله" او البعض منهم بشكل يومي، حيث تقوم بإستهدافهم داخل منازل يلجأون اليها في اطار المعارك الحاصلة جنوب لبنان، فهل هناك خلل ما، ام ان الامر طبيعي مقارنة مع حجم المعركة العسكرية؟
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بحسب مصادر مطلعة فإن "حزب الله" لا يزال يعمل ضمن نطاق جغرافي ضيق حرصا على القرى والبلدات وعدم توسع القصف الاسرائيلي، وهذا ما يضيق هامش المناورة الميدانية لعناصره، كما ان الحزب لا يستخدم ايا من البنى التحتية المخصصة للحرب في عملياته الحالية وهذا ما يزيد من الخطر على عناصره.
كل ذلك، يضاف اليه قيام تل ابيب بتسيير طلعات جوية كثيفة للمسيّرات واستخدام تقنيات عالية المستوى تكشف اي عنصر في حال قيامه بأي خطوة غير محسوبة، علما ان الحزب يرى ان ما يحصل لا يزال ضمن المتوقع في مثل هذا النوع من المعارك".



المصدر: لبنان 24

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