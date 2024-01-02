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لبنان

رسالة أميركية واضحة: "لا نريد"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-01-2024 | 01:30
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في ظل المؤشرات التي ترسلها الحكومة الاسرائيلية عن امكان استمرار الحرب لاشهر طويلة مقبلة والحديث المتزايد عن توسيع نطاق الاشتباك مع "حزب الله" جنوب لبنان من دون مراعاة التوجه الاميركي، يبدو، بحسب مصادر مطلعة، أن الاميركيين ارسلوا رسائل واضحة لجميع المعنيين بأنهم لا يريدون التورط بالحرب وانهم سيعملون على كبح التوجه الاسرائيلي ومنع حصول انهيار دراماتيكي في النظام الاقليمي.
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وترى المصادر ان انسحاب حاملات الطائرات والاسطول البحري الاميركي من المنطقة مؤشر على ان واشنطن لن تنجر الى اي مشاركة مباشرة في التصعيد لا في شرق المتوسط ولا في اليمن، وهذا الامر فيه رسالة واضحة لحكومة نتنياهو.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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