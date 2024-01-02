الرصاص "لعلع" و48 ساعة حاسمة

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قال مصدر أمني إنه خلافا للعادة مطلع كل سنة، فإن ضاحية بيروت الشرقية شهدت إطلاق رصاص كثيف أكثر من الضاحيتين الجنوبية والغربية وخاصةً من منطقتي النبعة والرويسات ومعظم مناطق ساحل المتن.المصدر لفت الى أنه لم يصب أي شخص بهذا الرصاص الطائش ليلة رأس السنة، ولكن هذا لا يعني أن لا عقاب لهؤلاء، مشيرا الى أنه في غضون ٤٨ ساعة ستكون أرقامهم وهوياتهم معروفة لدى الأجهزة الامنية وسيتم توقيفهم".