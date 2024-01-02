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لبنان

هؤلاء استقبلوا العام 2024 على الطرق!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-01-2024 | 02:15
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إلى جانب الجيش والقوى الأمنيّة، والدفاع المدنيّ والجسم الطبيّ والتمريضيّ، وقطاع الإعلام، والصليب الأحمر، كان العاملون في شركات رفع النفايات يُمارسون عملهم كالمعتاد، في أوّل يوم من العامّ الجديد، كيّ يُحافظوا على نظافة الشوارع والطرقات.
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ولاحظ العديد من المواطنين هؤلاء العمّال يوم أمس، وهم يرفعون النفايات عن الطرقات، ويُقدّمون المعايدة للمارين بقربهم.
ولهؤلاء العمّال مع القوى الأمنيّة كافة والمتطوّعين والممرضين والأطباء وأهل الإعلام، ألف تحيّة، وكلّ عام وأنتم بخير.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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