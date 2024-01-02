أسعار جديدة للمحروقات في لبنان.. هذا ما سجّلته

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الثلاثاء جدولٌ جديد للمحروقات، حيث شهدت أسعار البزين بنوعيها 95 و98 أوكتان ارتفاعًا بـ 9000 ليرة، مع استقرار أسعار المازوت والغاز.



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- بنزين 95 أوكتان: 1498000 ليرة لبنانيّة.



- بنزين 98 أوكتان: 1538000 ليرة لبنانيّة.



- المازوت: 1475000 ليرة لبنانيّة.



-الغاز: 944000 ليرة لبنانيّة.





وأتت الأسعار على الشكل التالي:- بنزين 95 أوكتان: 1498000 ليرة لبنانيّة.- بنزين 98 أوكتان: 1538000 ليرة لبنانيّة.- المازوت: 1475000 ليرة لبنانيّة.-الغاز: 944000 ليرة لبنانيّة.