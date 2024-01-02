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لبنان

أسعار جديدة للمحروقات في لبنان.. هذا ما سجّلته

Lebanon 24
02-01-2024 | 02:21
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صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الثلاثاء جدولٌ جديد للمحروقات، حيث شهدت أسعار البزين بنوعيها 95 و98 أوكتان ارتفاعًا بـ 9000 ليرة، مع استقرار أسعار المازوت والغاز.
 
وأتت الأسعار على الشكل التالي:
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- بنزين 95 أوكتان: 1498000 ليرة لبنانيّة.

- بنزين 98 أوكتان: 1538000 ليرة لبنانيّة. 

- المازوت: 1475000 ليرة لبنانيّة.

-الغاز: 944000 ليرة لبنانيّة.  


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