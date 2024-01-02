Advertisement

لبنان

وأخيرا منخفض جوي نحو لبنان.. واستعدوا لموجات قطبية ومنخفضات مُتتالية اعتبارا من هذا الموعد

Lebanon 24
02-01-2024 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1147603-638397860027681204.jpg
Doc-P-1147603-638397860027681204.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان منخفضا جوّيا يسيطر على جنوب تركيا وهو مصحوب بكتل رطبة، سيبدأ تأثيره على لبنان اعتباراً من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، فتتساقط امطار متفرقة لتتحول خلال الاربعاء والخميس والجمعة الى شبه شاملة.
Advertisement

أضاف: منخفض اعتيادي يحمل نسبة امطار تكون متوسطة الى غزيرة بعض الاحيان ستضرب السواحل السورية واللبنانية والمناطق الجنوبية والجبال الغربية كدرجة اولى ومن ثم البقاع (محلياً)، كدرجة ثانية.

بالمقابل سوف يتأثر كل من لبنان وسوريا وفلسطين وشمال ليبيا ومصر اعتباراً من منتصف الاسبوع المقبل بتمدد الضغوط المنخفضة من وسط افريقيا الامر الذي سيساهم بانحراف الموجات القطبية نحو المنطقة فتتدنى درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وتعيد المنخفضات الجوية المتتالية رسم خطها نحو لبنان تزامناً مع الرياح القطبية فتكون المنطقة مستعدة ما بعد العاشر من هذا الشهر لوصول الثلوج الكثيفة على الجبال المرتفعة وجزء من المتوسطة.

وتابع: اذا، لا يمكننا القول انّ الثلوج غابت عن جبالنا، فتذكروا سيناريو شتاء 2021/2022 حيث بدأت العواصف الثلجية تضرب لبنان والجوار بشكل متتالي بدأت في 16 كانون الثاني وانتهت في 26 آذار، وسجلت التراكمات الثلجية في الجبال المرتفعة 12 مترا والشاهقة 18 مترا وبلغت النسافات الثلجية في المكمل 40 متراً.

اذا ينتظرنا اسبوع ماطر مع تراجع بدرجات الحرارة، بانتظار ان يدخل لبنان في مرحلة الجد بعد العاشر من هذا الشهر.

درجات الحرارة على الساحل: 19 نهاراً و 16 ليلاً
في البقاع: 12 نهاراً و 06 ليلا
على الجبال 1200 متر: 11 نهاراً و 05 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 05 نهاراً و -02 ليلاً
الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 20 كم في الساعة
الضغط الجوّي: 1020hpa
الرطوبة: 75%
حالة البحر : منخفض الموج
حرارة المياه 24 درجة.



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:09 | 2024-01-02
04:05 | 2024-01-02
04:00 | 2024-01-02
04:00 | 2024-01-02
03:48 | 2024-01-02
03:38 | 2024-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24