وأخيرا منخفض جوي نحو لبنان.. واستعدوا لموجات قطبية ومنخفضات مُتتالية اعتبارا من هذا الموعد

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان منخفضا جوّيا يسيطر على جنوب تركيا وهو مصحوب بكتل رطبة، سيبدأ تأثيره على لبنان اعتباراً من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، فتتساقط امطار متفرقة لتتحول خلال الاربعاء والخميس والجمعة الى شبه شاملة.أضاف: منخفض اعتيادي يحمل نسبة امطار تكون متوسطة الى غزيرة بعض الاحيان ستضرب السواحل السورية واللبنانية والمناطق الجنوبية والجبال الغربية كدرجة اولى ومن ثم البقاع (محلياً)، كدرجة ثانية.بالمقابل سوف يتأثر كل من لبنان وسوريا وفلسطين وشمال ليبيا ومصر اعتباراً من منتصف الاسبوع المقبل بتمدد الضغوط المنخفضة من وسط افريقيا الامر الذي سيساهم بانحراف الموجات القطبية نحو المنطقة فتتدنى درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وتعيد المنخفضات الجوية المتتالية رسم خطها نحو لبنان تزامناً مع الرياح القطبية فتكون المنطقة مستعدة ما بعد العاشر من هذا الشهر لوصول الثلوج الكثيفة على الجبال المرتفعة وجزء من المتوسطة.وتابع: اذا، لا يمكننا القول انّ الثلوج غابت عن جبالنا، فتذكروا سيناريو شتاء 2021/2022 حيث بدأت العواصف الثلجية تضرب لبنان والجوار بشكل متتالي بدأت في 16 كانون الثاني وانتهت في 26 آذار، وسجلت التراكمات الثلجية في الجبال المرتفعة 12 مترا والشاهقة 18 مترا وبلغت النسافات الثلجية في المكمل 40 متراً.اذا ينتظرنا اسبوع ماطر مع تراجع بدرجات الحرارة، بانتظار ان يدخل لبنان في مرحلة الجد بعد العاشر من هذا الشهر.درجات الحرارة على الساحل: 19 نهاراً و 16 ليلاًفي البقاع: 12 نهاراً و 06 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 11 نهاراً و 05 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 05 نهاراً و -02 ليلاًالرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 20 كم في الساعةالضغط الجوّي: 1020hpaالرطوبة: 75%حالة البحر : منخفض الموجحرارة المياه 24 درجة.