قراران من دريان بشأن تشكيل "مجالس عمدة" تابعة لدار الفتوى

اصدر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان قرارا بتشكيل مجلس عمدة "هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية" التابعة لدار الفتوى.

دريان اصدر قرارين بتشكيل مجلسي عمدة هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية

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وتشكل مجلس العمدة من: محمد خالد سنو رئيسا، حسين حسن مسالخي نائبا للرئيس، القاضي الشيخ وسيم يوسف الفلاح أمينا للسر، طارق زياد برازي أمينا للمال، عماد محمَّد خير سوبرة أمينا للعلاقات العامة، محمود رياض المدني الدفتردار أمينا للعلاقات الخارجية، والأعضاء: نزيه عبدو حمد، هاني فاروق الشعار، عبد الرحمن أحمد الحمصي، نبيل زكريا شهاب، إبراهيم ياسين القيسي. وتشكل مجلس العمدة من: محمد خالد سنو رئيسا، حسين حسن مسالخي نائبا للرئيس، القاضي الشيخ وسيم يوسف الفلاح أمينا للسر، طارق زياد برازي أمينا للمال، عماد محمَّد خير سوبرة أمينا للعلاقات العامة، محمود رياض المدني الدفتردار أمينا للعلاقات الخارجية، والأعضاء: نزيه عبدو حمد، هاني فاروق الشعار، عبد الرحمن أحمد الحمصي، نبيل زكريا شهاب، إبراهيم ياسين القيسي.

وافاد المكتب الاعلامي لدار الفتوى في بيان بان مهمة الهيئة" إغاثة الملهوفين وتقديم المساعدات، ومدّ يد العون للفقراء والمحتاجين، ورعاية الأيتام، ودعم وتشجيع المشاريع الإنسانية والصحية والتعليمية والتنموية البشرية والبيئية، والعمل على توثيق علاقات التعاون مع جميع المنظمات الأهلية والخارجية للقيام بنشاطات مشتركة".

كما اصدر المفتي دريان قرارا بتشكيل مجلس عُمدة إذاعة القرآن الكريم من لبنان من السادة الآتية أسماؤهم:المهندس ماهر أسعد صقال رئيساً لمجلس العُمدة، سعد الدين محمَّد الجمل نائباً للرئيس، هند موسى عجوز أمينةً للسّر، هادي محمَّد خير سوبرة أميناً للصندوق، سالم يحي عيتاني أميناً للعلاقات العامة، والأعضاء: الشيخ مازن يحي القوزي، حسين حسن المسالخي، خالد عصام حنبلي، وليد محيي الدين كبريت، هاني عز الدين قنطري، محمَّد بسام عفيفي، ربيع محمود دندشلي.

واكد البيان ان "مجلس العمدة" يعمل على تعزيز مستوى الإذاعة تِقْنيا وتجهيزاً وإدارةً وبَرامِجَ، وتَطويرها وتحديثها ونشر الدعوة الإسلامية بما يؤكد وسطية الإسلام، من خلال تفسير القرآن الكريم وتسليط الضوء على السنة النبوية الشريف ودروس وعظات تهم المسلمين في حياتهم اليومية وبث برامج دينية مميزة تهدف إلى تعزيز القيم الإسلامية ونشر المعرفة الدينية".