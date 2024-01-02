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لبنان

النار تلتهم مخيمًا للنازحين... ووقوع اصابات!

Lebanon 24
02-01-2024 | 04:19
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تمكنت عناصر الدفاع المدني من السيطرة على حريق شب داخل أحد مخيمات النازحين السوريين في سهل زحلة. وقد أتى الحريق على ٤ خيم، وجرى نقل ٣ حالات أصيبت بحروق بواسطة سيارات الدفاع المدني إلى مستشفيات المنطقة.
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