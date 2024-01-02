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لبنان

بالأسلحة المُناسبة.. حزب الله يستهدف ثكنة زرعيت إليكم التفاصيل

Lebanon 24
02-01-2024 | 04:34
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أعلن حزب الله في بيان ان ‌‌‌‏عناصره استهدفوا عند الساعة 9:00 من صباح اليوم الثلاثاء 2-1-2024 تجمعاً لجنود ‏العدو الإسرائيلي في ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة، وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح.‏
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حزب الله

ثكنة

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