بالأسلحة المُناسبة.. حزب الله يستهدف ثكنة زرعيت إليكم التفاصيل

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أعلن حزب الله في بيان ان ‌‌‌‏عناصره استهدفوا عند الساعة 9:00 من صباح اليوم الثلاثاء 2-1-2024 تجمعاً لجنود ‏العدو الإسرائيلي في ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة، وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح.‏